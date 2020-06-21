21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Corona virüsü sonrası yeniden başlayan 'da bu sezon gösterdikleri performansla parmak ısırtan ile karşı karşıya geliyor. Salgın öncesi Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da en yi hücum futbolunu sergileyen takımlardan biri olan Atalanta'nın salgın sonrası performansında düşüş yaşanacak mı merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

dün akşam yeniden başladı. Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da futbolun başlaması herkese moral olurken, salgın öncesinde muhteşem bir performans sergileyen 'da düşüş olup olmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta- maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Bellanova, Sutalo, Taméze, Colley, Muriel

Sassuolo: Consigli; Toljan, G.Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

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