Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da bu sezon gösterdikleri performansla parmak ısırtan Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Salgın öncesi Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da en yi hücum futbolunu sergileyen takımlardan biri olan Atalanta'nın salgın sonrası performansında düşüş yaşanacak mı merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A dün akşam yeniden başladı. Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da futbolun başlaması herkese moral olurken, salgın öncesinde muhteşem bir performans sergileyen Atalanta'da düşüş olup olmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.
ATALANTA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ATALANTA-SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atalanta: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Bellanova, Sutalo, Taméze, Colley, Muriel
Sassuolo: Consigli; Toljan, G.Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo
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