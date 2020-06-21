21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Everton-Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

İngiltere 'de gecenin en kritik maçı ile arasında oynanacak. Dünyanın önemli derbileri arasında yer alan Everton-Liverpool maçı hakkında futbolseverler araştırma yapıyor, maç saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyorlar. Peki, Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere 'de heyecan devam ediyor. sahasında şampiyonluğun en büyük adayı 'u ağırlıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Liverpool iki maç kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Everton ise orta sıralardaki yerini garantiledi. Everton'ın Liverpool'u ağırladığı son yedi Premier Lig maçının altısı berabere biterken, diğer karşılaşmadan galip ayrılan taraf konuk ekip olmuştu.Liverpool son 20 maçın 19'unu kazandı.

EVERTON-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Evertol-Liverpool maçı bu akşam saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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