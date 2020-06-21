21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Newcastle United-Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Sezonun flaş takımlarından bugün 'a konuk oluyor. Sheffield United'ın UEFA hedefinde bulunan ve 5 maçtır yenilmeyen Sheffield United maçı kazanırsa 'ı geçerek 5. sıraya yerleşecek. Peki, Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 30. haftasında son 5 maçta mağlubiyet görmeyen , deplasmanına konuk oluyor. UEFA 'ne direk gitmek için ile yarışan kırmızı-beyazlı ekip başarıya odaklanmış durumda. Sheffield United forması giyen futbolcular salgın döneminde maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar ertelemiş ve takımlarına destek olmuşlardı.

NEWCASTLE UNİTED-SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Sheffield United maçı bugün saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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