21 Haziran 2020, Pazar
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Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Sezonun flaş takımlarından Sheffield United bugün Newcastle United'a konuk oluyor. Sheffield United'ın UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan ve 5 maçtır yenilmeyen Sheffield United maçı kazanırsa Manchester United'ı geçerek 5. sıraya yerleşecek. Peki, Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında son 5 maçta mağlubiyet görmeyen Sheffield United, Newcastle United deplasmanına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'ne direk gitmek için Manchester United ile yarışan kırmızı-beyazlı ekip başarıya odaklanmış durumda. Sheffield United forması giyen futbolcular salgın döneminde maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar ertelemiş ve takımlarına destek olmuşlardı.
NEWCASTLE UNİTED-SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Newcastle United-Sheffield United maçı bugün saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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