21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

CSKA Sofya'da corona virüsü krizi! Tüm takım karantinaya alındı

CSKA Sofya'da tüm takım karantinaya alındı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

ekiplerinden 'da, ile oynanan maçtan önce iki futbolcunun yüksek ateş sebebiyle maça çıkmadığı ve golcü futbolcu Toni Juric'in corona virüsü olduğu açıklandı. Tüm takım, Levski maçının ardından karantinaya alındı.

'dan ve Stefano Beltrame'nin, böyle bir önemli maçta sahaya çıkmaması taraftarlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı.

Mücadele öncesinde kontrolleri yapılan Tomi Juric ve İtalyan forvet Stefano "Teto" Beltrame'nin 38 derece ateşi oldukları anlaşıldı.
Tomi Juric'in PCR testi sonucunda koronavirüs olduğu tespit edilirken ikinci bir test daha yapılacağı belirtildi. CSKA Sofya Teknik Direktörü Stoyço Stoilov, basına yaptığı açıklamada bütün oyuncularının, Sofya yakınındaki Pançarevo'da bulunan tesislerde 14 günlük zorunlu karantinaya alındığını ifade etti. Öte yandan Tomi Juric'in konoravirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CSKA Sofya Kulübü'nün yeniden testten geçeceği belirtildi.

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