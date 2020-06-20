20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Christophe Galtier Yusuf Yazıcı'nın son durumunu açıkladı!

Hocası açıkladı! İşte Yusuf'un son durumu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Kariyerini Lille'de sürdüren milli yıldızımız , uzun süren bir sakatlık yaşamıştı. 23 yaşındaki yıldızın son durumunu hocası açıkladı.

Fransa'da corona virüsü sebebiyle ligler tescil edilmişti. Takımlar, yavaş yavaş yeniden antrenmanlara başlıyor. Bu kulüplerden biri olan Lille'de milli futbolcu , uzun süren bir sakatlıktan çıkmıştı.

Teknik direktör , düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. "Yusuf ve Weah tamamen iyileşti mi?" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

Bizimle birlikte çalışmalara katılamadılar henüz. Rehabilitasyonlarını uzaktan takip ettik. Kişisel antrenmanlarına bakarak onları değerlendirme ve test etme şansımız oldu. Henüz soyunma odasına gelecek düzeyde değiller.

Doktoru açıkladı! Yusuf Yazıcı'dan iyi haber haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda? RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bayern Münih-Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bayern Münih-Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör