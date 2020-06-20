Christophe Galtier Yusuf Yazıcı'nın son durumunu açıkladı!
Kariyerini Lille'de sürdüren milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, uzun süren bir sakatlık yaşamıştı. 23 yaşındaki yıldızın son durumunu hocası Christophe Galtier açıkladı.
Fransa'da corona virüsü sebebiyle ligler tescil edilmişti. Takımlar, yavaş yavaş yeniden antrenmanlara başlıyor. Bu kulüplerden biri olan Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süren bir sakatlıktan çıkmıştı.
Teknik direktör Christophe Galtier, düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. "Yusuf ve Weah tamamen iyileşti mi?" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, şunları söyledi:
Bizimle birlikte çalışmalara katılamadılar henüz. Rehabilitasyonlarını uzaktan takip ettik. Kişisel antrenmanlarına bakarak onları değerlendirme ve test etme şansımız oldu. Henüz soyunma odasına gelecek düzeyde değiller.
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