20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Paderborn-Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.06.2020

Bundesliga'nın 33. haftasında lig sonuncusu , sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren 'ı ağırlıyor. Paderborn geçtiğimiz hafta kaybederek küme düşmeyi garantilemişti. Paderborn'un Bundesliga macerası sadece 1 yıl sürdü. Maç öncesi futbolseverler maçın saatini, yayınlanacağı kanalı ve tüm detayları araştırıyor. Peki, Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Bundesliga'dan bir alt lige düşmeyi garantileyen sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'ı ağırlıyor. Paderborn Luca Killian ve Sebastian Vasiliadis'den mahrum olarak maça çıkacak. M'gladbach'ta da birçok eksik göze çarpıyor. Denis Zakaria, Fabian Johnson, Alassane Pléa, Marcus Thuram ve Nico Elvedi bu akşam takımlarının yanında yer alamayacak. Son 13 maçını da kazanamayan Paderborn, galibiyet alarak sezonu kapatmak istiyor.

PADERBORN-MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

Mainz 05-Werder Bremen maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Espanyol-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Espanyol-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Watford-Liecester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Watford-Liecester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Statlara seyirci alımı başlıyor! Tarihi... Statlara seyirci alımı başlıyor! Tarihi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör