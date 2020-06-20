Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 33. haftasında lig sonuncusu Paderborn, sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Paderborn geçtiğimiz hafta kaybederek küme düşmeyi garantilemişti. Paderborn'un Bundesliga macerası sadece 1 yıl sürdü. Maç öncesi futbolseverler maçın saatini, yayınlanacağı kanalı ve tüm detayları araştırıyor. Peki, Paderborn-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta Bundesliga'dan bir alt lige düşmeyi garantileyen Paderborn sahasında ligin güçlü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Paderborn Luca Killian ve Sebastian Vasiliadis'den mahrum olarak maça çıkacak. M'gladbach'ta da birçok eksik göze çarpıyor. Denis Zakaria, Fabian Johnson, Alassane Pléa, Marcus Thuram ve Nico Elvedi bu akşam takımlarının yanında yer alamayacak. Son 13 maçını da kazanamayan Paderborn, galibiyet alarak sezonu kapatmak istiyor.
PADERBORN-MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
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