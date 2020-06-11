11 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de 1 milyar sterlinlik kayıp!

Premier Lig'de 1 milyar sterlinlik kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını liglerini de etkilerken, ekonomik danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmada İngiltere ekiplerinin 1 milyar sterlinlik kayıp yaşayacağı öğrenildi.

Geçen sezon gelirlerini yüzde 7'lik artışla 5,2 milyar sterline çıkaran 20 takım, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında liglere ara verilmesi ve kalan 92 maçın da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı ekonomik kayba uğrayacak.

Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı 'dan geçen ay yapılan açıklamada, koronavirüsün kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı kaydedilmişti.

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