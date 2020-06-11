11 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi!

Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayacak olan 'in 27. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan , 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

, 'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti. Siyah-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı basına kapalı antrenmanı 1.5 saat sürdü.

yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Fransız oyuncunun Antalyaspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş, Antalyaspor sınavı hazırlıklarını 12 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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