Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi!

Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti. Siyah-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı basına kapalı antrenmanı 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Fransız oyuncunun Antalyaspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş, Antalyaspor sınavı hazırlıklarını 12 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.







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