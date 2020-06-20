Mainz 05 3-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Mainz 05 sahasında Werder Bremen'i ağırladı. Mücadeleden ev sahibi ekip 3-1 galibiyetle ayrıldı ve gelecek sezon da Bundesliga'da olmayı garantiledi.

Bundesliga'nın 33. haftasında Mainz 05 evinde Werder Bremen'i ağırladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Quaison, 30'da Boetius ve 85'te Fernandes atarken, konuk ekibin tek golünü ise 58. dakikada Osako attı.

Bu sonuçla birlikte 37 puana yükselen Mainz 05, Bundesliga'da kalmayı garantiledi. Werder Bremen ise 28 puanda kaldı ve son hafta play offlara kalmak için sahaya çıkacak.

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