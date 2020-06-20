20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 3-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Mainz 05 Bundesliga'da kalmayı garantiledi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'i ağırladı. Mücadeleden ev sahibi ekip 3-1 galibiyetle ayrıldı ve gelecek sezon da Bundesliga'da olmayı garantiledi.

Bundesliga'nın 33. haftasında evinde 'i ağırladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Quaison, 30'da Boetius ve 85'te Fernandes atarken, konuk ekibin tek golünü ise 58. dakikada Osako attı.

Bu sonuçla birlikte 37 puana yükselen Mainz 05, Bundesliga'da kalmayı garantiledi. Werder Bremen ise 28 puanda kaldı ve son hafta play offlara kalmak için sahaya çıkacak.

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