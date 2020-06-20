20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig: Brighton 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

Arsenal uzatmalarda yıkıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

İngiltere 'in 30. haftasında , deplasmanda 'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Dunk ve Maupay'dan gelirken, konuk ekibin Pepe ile bulduğu gol mağlubiyeti engelleyemedi.

'in 30. haftasında ile , Falmer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 75. dakikada Lewis Dunk ve 90+5. dakikada Neal Maupay'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 35'e çıkararak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Corona virüsü salgınının ardındna çıktığı ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrılan Arsenal ise 40 puanla 9. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton, 23 Haziran Salı günü TSİ 20.00'de Leicester City deplasmanına konuk olacak. Arsenal ise 25 Haziran Perşembe günü TSİ 20.00'de deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

Son anlar nefes kesti! Leicester... haberin devamı

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