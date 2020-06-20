Schalke 04 1-4 Wolfsburg | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Ozan Kabaklı Schalke 04 evinde Wolfsburg'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanırken milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 15 maça çıktı.
Bundesliga'nın 33. hafta karşılaşmasında Schalke 04 sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanırken, konuk ekibin gollerini 16. ve 56. dakikada Weghorst, 59'da Mbabu ve 69'da Joao Victor kaydetti.
Ev sahibinin tek golünü ise Matondo attı.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Schalke 04'ün galibiyet hasreti 15 maça çıktı ve 39 puanda kaldı. Wolfsburg ise 49 puana yükseldi ve Avrupa iddiasını sürdürdü.
SCHALKE 04-WOLFSBURG İLK 11'LER
Schalke: Nübel, Miranda, Oczipka, Ozan Kabak, Kenny, McKennie, Levent Mercan, Caligiuri, Schöpf, Matondo, Gregoritsch.
Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Brekalo; Ginczek, Weghorst.
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