20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 1-4 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Schalke'nin hasreti 15 maça çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında Ozan Kabaklı 04 evinde 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanırken milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 15 maça çıktı.

Bundesliga'nın 33. hafta karşılaşmasında 04 sahasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanırken, konuk ekibin gollerini 16. ve 56. dakikada Weghorst, 59'da Mbabu ve 69'da Joao Victor kaydetti.

Ev sahibinin tek golünü ise Matondo attı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04'ün galibiyet hasreti 15 maça çıktı ve 39 puanda kaldı. Wolfsburg ise 49 puana yükseldi ve Avrupa iddiasını sürdürdü.

SCHALKE 04-WOLFSBURG İLK 11'LER

Schalke: Nübel, Miranda, Oczipka, Ozan Kabak, Kenny, McKennie, Levent Mercan, Caligiuri, Schöpf, Matondo, Gregoritsch.

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Brekalo; Ginczek, Weghorst.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mönchengladbach deplasmanda galip!
Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
West Ham United- Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? West Ham United- Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör