20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 1-1 Leicester City | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Son anlar nefes kesti! Leicester...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 30. haftasında sahasında Leicester City'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarının son anları ise adeta nefes kesti. Çağlarlı Leicester 90. dakikada Chilwell ile öne geçerken 90+3'te Dawson'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen , geçtiğimiz hafta yeniden başladı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon en başarılı takımlar arasında yer alan Leicester City, küme düşmeme mücadelesi veren 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 90. dakikada Chilwell ve 90+3'te Dawson'ın karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Milli futbolcumuz , maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Watford 28 puana çıkarken, Leicester City ise 54 puana yükseldi.

WATFORD-LEICESTER CITY İLK 11'LER

Watford: Foster, Femenia, Kabsele, Dawson, Masina, Capoue, Hughes, Sarr, Doucoure, Pererya, Deeney.

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy.

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