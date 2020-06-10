10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Colin Kazım-Richards İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı! "Londra'da kelepçelendim"

Colin Kazım ırkçılığı anlattı! Londra'da kelepçelendim
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

Daha önce ülkemizde sırasıyla , ve formaları giyen ve kariyerini Meksika'nın Pachuca takımında sürdüren Richards, 2008 Avtupa Futbol Şampiyonası sonrasında İngiltere'de polisin ırkçı saldırısına maruz kaldığını ve yüz üstü yere yatırılarak kelepçelendiğini söyledi.

Futbol hayatını Meksika'nın Pachuca ekibinde sürdüren eski milli oyuncu Richards, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyada başlayan ırkçılık tartışmaları hakkında görüşlerini dile getirdi.

Annesinin Kıbrıs Türkü, babasının ise Antigualı olduğunu ve kökeniyle gurur duyduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim, her türlü ırkçılığa, zorbalığa ve baskıcı davranışlara karşı inatçı duruşumdan dolayı etkilendi. Bütün hayatım boyunca kulüp taraftarlarının, öğretmenlerin, polisin, antrenörlerin, yöneticilerin ve siyasi sistemlerin elinde kötü muameleye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi siyahilerin toplumun birçok alanında ayrımcılık yaşadığını vurgulayan Colin Kazım, başından geçen bir olayı şöyle anlattı:

"EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım. Ne için? Güzel bir araba sürdüğüm ve tanımlamalara uyduğum için. Bu olay ben tek bir kelime dahi etmeden oldu. Elbette suçlanmadım ya da tutuklanmadım, çünkü yanlış hiçbir şey yapmamıştım."

altyapısında oynadığı dönemde takım arkadaşlarından ırkçı muameleler gördüğünü kaydeden Colin Kazım, "Arsenal'de küçük bir çocukken saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım. Haftalarca devam etti ve ben tepki verince kulüpten uzaklaştırıldım. Hayallerimin kulübünü bırakmak zorunda kaldım çünkü beni korumayı reddettiler. 12 yaşındayken bile bu duruma katlanmayacak kadar kendimi biliyordum." değerlendirmesinde bulundu.

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