Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İtalya Serie A bugün başlıyor. Torino, sahasında Parma'yı ağırlıyor. Parma'nın yıldızı Gervinho yaşadığı sakatlığı atlattı ve bu akşam kadroda olacak. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?