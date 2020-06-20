20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona-Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İtalya Serie A bu akşam oynanacak 2 karşılaşma ile yeniden başlıyor. Akşamın kritik maçlarından biri de ile arasında oynanacak. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A yeniden başlıyor. UEFA Avrupa Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen , sahasında orta sıralarda yer alan 'yi ağırlıyor. Maç öncesi birçok kişi bu karşılaşma hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Özellikle maç saati ve yayın kanalı en merak edilen konular arasında yer alıyor.

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona ile Cagliari arasında oynanacak mücadele saat 23:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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