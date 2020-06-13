13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Frankfurt zorlanmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Bundesliga'nın 31. haftasında sahasında 'u konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmayı misafir ekip 4-1'lik net galibiyetle kazandı.

Bundesliga'nın 31. haftasında evinde 'u ağırladı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Piatek'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 45'te Boyata'nın direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran konuk ekip; 51'de Bas Dost, 62 ve 86. dakikada Silva ve 68'de N'Dicka'nın golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Hertha Berlin 38 puanda kalırken, Eintracht Frankfurt da 38 puana yükseldi.

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