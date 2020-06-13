13 Haziran 2020, Cumartesi
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Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 31. haftasında Hertha Berlin sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmayı misafir ekip 4-1'lik net galibiyetle kazandı.
Bundesliga'nın 31. haftasında Hertha Berlin evinde Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Piatek'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 45'te Boyata'nın direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran konuk ekip; 51'de Bas Dost, 62 ve 86. dakikada Silva ve 68'de N'Dicka'nın golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla beraber Hertha Berlin 38 puanda kalırken, Eintracht Frankfurt da 38 puana yükseldi.
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