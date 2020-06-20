20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Torino-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen bugün başlıyor. , sahasında 'yı ağırlıyor. Parma'nın yıldızı Gervinho yaşadığı sakatlığı atlattı ve bu akşam kadroda olacak. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen ve uzun bir süredir oynanmayan bugün oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. kendi sahasında 'yı konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Torino, UEFA Avrupa Ligi şansı devam eden Parma karşısına mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Sakatlığı iyileşen Gervinho yeniden takımına katıldı. Görev verilmesi halinde ilk 11'de başlayacak.

TORINO-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino ile Parma arasındaki mücadele saat 20:30'da Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

TORİNO-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji; Ivy, Rincon, Meitè, Berenguer; Belotti, Zaza

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

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