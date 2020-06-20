20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Getafe-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

İspanya 'nın güçlü ekiplerinden sahasında 'ı konuk ediyor. Getafe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi bulunuyor. Maça mutlak 3 puan için çıkacak olan Getafe, Atletico Madrid'in ardından 5. sırada yer alıyor. Eibar ise düşme potasına oldukça yakın ve kaybetmeye tahammülü yok. Peki, Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. haftasında 47 puanla 5. sırada yer alan , 28 puanla 16. sırada yer alan 'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı süren Getafe hafta arasında son sıradaki Espanyol'u ağırlamıştı ve berabere kaldı. Eibar ise sahasında Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalmıştı. Getafe, Eibar ile oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Bu maçların 3'ünden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı.

GETAFE-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe ile Eibar arasındaki mücadele 20:30'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.

Athletic Bilbao-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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