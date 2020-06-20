Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 30. haftasında orta sıralarda yer alan Athletic Bilbao ile düşme hattına daha yakın olan Real Betis mücadele edecek. Athletic Bilbao evinde oldukça kuvvetli bir takım. Son 28 iç saha maçının 25'nde yenilmedi. Real Betis'in de kendisini tehlikeli pozisyona sokmamak adına bu maçtan 3 puan alması gerekiyor.