20 Haziran 2020, Cumartesi
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Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Getafe sahasında Eibar'ı konuk ediyor. Getafe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi bulunuyor. Maça mutlak 3 puan için çıkacak olan Getafe, Atletico Madrid'in ardından 5. sırada yer alıyor. Eibar ise düşme potasına oldukça yakın ve kaybetmeye tahammülü yok. Peki, Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında 47 puanla 5. sırada yer alan Getafe, 28 puanla 16. sırada yer alan Eibar'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı süren Getafe hafta arasında son sıradaki Espanyol'u ağırlamıştı ve berabere kaldı. Eibar ise sahasında Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kalmıştı. Getafe, Eibar ile oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Bu maçların 3'ünden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı.
GETAFE-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Getafe ile Eibar arasındaki mücadele 20:30'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.
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