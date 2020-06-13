13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille Nico Gaitan ile yollarını ayırdı

Gaitan ile yollar ayrıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

(Ligue 1) takımlarından Lille, Arjantinli oyuncu ile yollarını ayırdı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, devre arasında takıma katılan Gaitan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılmadığı kaydedildi.

Lille formasıyla 4 maçta oyuna sonradan dahil olan Gaitan, kariyerinde Chicago Fire, Dalian Yifang, , ve takımlarında forma giymişti.

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