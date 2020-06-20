İngiltere Premier Lig'de 30. hafta mücadelesinde West Ham United evinde Wolverhampton'ı ağırlıyor. Düşme hattında olan ve durumu oldukça kritik olan West Ham United, 3 puan için sahaya çıkıyor. Wolverhampton'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı devam ediyor. Peki, West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrasında yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de neredeyse son düzlüğe girildi. 30. hafta mücadelesinde West Ham United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. İki takımında yüksek hedefleri bulunuyor. West Ham United ligde kalmak için maçı kazanmak ve kendisini zor duruma sokmamak istiyor. Wolverhampton'da ise UEFA Avrupa Ligi bileti almak için yarışıyor. İki takımda da kritik bir eksik bulunmuyor.

WEST HAM UNITED- WOLVERHAMPTON SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Wolverhampton maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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