20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

West Ham United- Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'de 30. hafta mücadelesinde evinde 'ı ağırlıyor. Düşme hattında olan ve durumu oldukça kritik olan West Ham United, 3 puan için sahaya çıkıyor. Wolverhampton'ın da UEFA 'ne katılma şansı devam ediyor. Peki, West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrasında yeniden başlayan 'de neredeyse son düzlüğe girildi. 30. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. İki takımında yüksek hedefleri bulunuyor. West Ham United ligde kalmak için maçı kazanmak ve kendisini zor duruma sokmamak istiyor. Wolverhampton'da ise UEFA bileti almak için yarışıyor. İki takımda da kritik bir eksik bulunmuyor.

WEST HAM UNITED- WOLVERHAMPTON SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Wolverhampton maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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