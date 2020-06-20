Athletic Bilbao-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 30. haftasında orta sıralarda yer alan Athletic Bilbao ile düşme hattına daha yakın olan Real Betis mücadele edecek. Athletic Bilbao evinde oldukça kuvvetli bir takım. Son 28 iç saha maçının 25'nde yenilmedi. Real Betis'in de kendisini tehlikeli pozisyona sokmamak adına bu maçtan 3 puan alması gerekiyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan ligler arasında İspanya La Liga da yer alıyor. La Liga'da Athletic Bilbao kendi sahasında Real Betis'i ağırlıyor. Kendi evinde oldukça zor kaybeden Athletic Bilbao ligin ortala sıralarında yer alıyor. Javi Garcia ve Sidnei gibi yıldızlardan mahrum olacak olan Real Betis'in en güvendiği isim yıldız forveti Nabil Fekir olacak.



ATHLETIC BILBAO-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Real Betis maçı 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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