Doktoru açıkladı! Yusuf Yazıcı'dan iyi haber
İtalya Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın doktorundan müjdeli haber geldi. İtalya'nın Roma kentinde tedavi eden Prof. Dr. Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.
Yusuf Yazıcı'dan güzel haber. Milli futbolcuyu Roma'da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. Mariani, oyuncunun son durumunu TRT SPOR'a değerlendirdi.
Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.
Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor şunları söyledi:
''Yusuf'un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma'da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı.''
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