16 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Doktoru açıkladı! Yusuf Yazıcı'dan iyi haber

Doktoru açıkladı! Yusuf Yazıcı'dan iyi haber
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli yıldız 'nın doktorundan müjdeli haber geldi. İtalya'nın kentinde tedavi eden Prof. Dr. , "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.

'dan güzel haber. Milli futbolcuyu 'da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. , oyuncunun son durumunu SPOR'a değerlendirdi.

Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.

Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor şunları söyledi:

''Yusuf'un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. , ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma'da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı.''

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