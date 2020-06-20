Bundesliga: Bayern Münih 3-1 Freiburg | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 33. haftasında bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Freiburg'u Lewandowski (2) ve Kimmich'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 33. dakikada Höler'den geldi.
Almanya Ligi'nin 33. haftasında Bayern Münih ile Freiburg, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Joshua Kimmich, 24 ve 37. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Bayern Münih, bu sonuçla puanını 79'a çıkardı. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Freiburg ise 45 puanla 8. sırada kaldı.
Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Freiburg ise aynı gün ve aynı saatte Schalke 04'ü ağırlayacak.
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