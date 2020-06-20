20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Bayern Münih 3-1 Freiburg | MAÇ SONUCU

Bayern Münih Freiburg'u rahat geçti
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden , sahasında 'u Lewandowski (2) ve Kimmich'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 33. dakikada Höler'den geldi.

Almanya Ligi'nin 33. haftasında ile , Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Joshua Kimmich, 24 ve 37. dakikalarda 'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 79'a çıkardı. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Freiburg ise 45 puanla 8. sırada kaldı.

'nın son haftasında Bayern Münih, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Freiburg ise aynı gün ve aynı saatte Schalke 04'ü ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Torino-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Torino-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Getafe-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Getafe-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Mönchengladbach deplasmanda galip!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör