Bundesliga: Hertha Berlin 2-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 33. haftasında Hertha Berlin, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Cunha ve Lukebakio kaydetti.
Bundesliga'nın 33. haftasında Hertha Berlin ve Bayer Leverkusen, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 22. dakikada Matheus Cunha ve 54. dakikada Dodi Lukebakio'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bu sezonki 11. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla puanını 41'e çıkaran Hertha Berlin, 10. sıraya yükseldi. Üçüncülük yarışında ağır yara alan Leverkusen ise, 60 puanla 4. sırada kaldı.
Bundesliga'nın son haftasında Hertha Berlin, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da Borussia Mönchengladbach deplasmanına konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün ve aynı saatte Mainz 05'i ağırlayacak.
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