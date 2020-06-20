Bundesliga: Hertha Berlin 2-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi Fortuna Düsseldorf ile Augsburg arasında oynanacak. Maç öncesi sporseverler maçın ne zaman, nerede oynanacağını ve maçın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyorlar. Peki, Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?