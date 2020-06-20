20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Hertha Berlin 2-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Hertha Berlin Bayer Leverkusen'e geçit vermedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında , sahasında 'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Cunha ve Lukebakio kaydetti.

'nın 33. haftasında ve , Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 22. dakikada Matheus Cunha ve 54. dakikada Dodi Lukebakio'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bu sezonki 11. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 41'e çıkaran Hertha Berlin, 10. sıraya yükseldi. Üçüncülük yarışında ağır yara alan Leverkusen ise, 60 puanla 4. sırada kaldı.

Bundesliga'nın son haftasında Hertha Berlin, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da deplasmanına konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün ve aynı saatte Mainz 05'i ağırlayacak.

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