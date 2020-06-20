20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg l MAÇ SONUCU

Düsseldorf'ta umutlar son haftaya kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesinde ile Augsburg karşı karşıya geldi. Kümede kalmak için müacedele veren Düsseldorf evinde Augsburg ile 1-1 berabere kaldı ve kümede kalma umutlarını son haftaya bıraktı.

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında ile Augsburg karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk Augsburg 10. dakikada Niederlechner ile öne geçerken, Düsseldorf bu gole 25'te Hennigs ile karşılık verdi. Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcular ve Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.

Fortuna bu sonuçla puanını 30'a yükseltip haftayı 16. sırada kapatırken, son hafta öncesi Play-Out için avantaj yakaladı. Puanını 36'ya yükselten 15. sıradaki Augsburg ise bu beraberlikle kümede kalmayı garantiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Torino-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Torino-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Getafe-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Getafe-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Mönchengladbach deplasmanda galip!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör