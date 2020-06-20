Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg l MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesinde Fortuna Düsseldorf ile Augsburg karşı karşıya geldi. Kümede kalmak için müacedele veren Düsseldorf evinde Augsburg ile 1-1 berabere kaldı ve kümede kalma umutlarını son haftaya bıraktı.
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Augsburg karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Konuk Augsburg 10. dakikada Niederlechner ile öne geçerken, Düsseldorf bu gole 25'te Hennigs ile karşılık verdi. Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.
Fortuna bu sonuçla puanını 30'a yükseltip haftayı 16. sırada kapatırken, son hafta öncesi Play-Out için avantaj yakaladı. Puanını 36'ya yükselten 15. sıradaki Augsburg ise bu beraberlikle kümede kalmayı garantiledi.
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