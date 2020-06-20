20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: RB Leipzig 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Dortmund ikinciliği garantiledi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede , deplasmanda 'i Haaland'ın attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

'nin 33. haftasında ile , Arena'da kozlarını paylaştı. Konuk takım rakibini 30 ve 90+3. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek ligi 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Borussia Dortmund, bu sonuçla puanını 69'a yükseltti. RB ise 63 puanla 3. sırada kaldı.

'nın son haftasında Borussia Dortmund, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da Hoffenheim'ı ağırlayacak. RB Leipzig ise aynı gün ve aynı saatte Augsburg deplasmanına konuk olacak.

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