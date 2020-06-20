Bundesliga: RB Leipzig 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Bundesliga'nın 33. haftasında bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Freiburg'u Lewandowski (2) ve Kimmich'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 33. dakikada Höler'den geldi.