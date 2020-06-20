20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 4-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Hoffenheim Avrupa elemelerini garantiledi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Bundesliga'nın 33. hafta mücadelesinde sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanırken, Avrupa Ligi elemelerine katılmayı garantiledi.

Bundesliga'nın 33. haftasında evinde ile karşılaştı.

Mücadeleyi 4-0 kazanan Hoffenheim'da golleri 11. dakikada Bebou, 39'da Kramaric, 45. dakikada Dabbur ve 68'de Baumgartner attı.

Bu sonuçla birlikte 49 puana yükselen Hoffenheim, Avrupa Ligi elemelerini garantiledi. Union Berlin ise 38 puanda kaldı.

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