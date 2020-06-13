La Liga corona virüsü sonrası yeniden başladı. Bugünün önemli karşılaşmaları arasında Leganes-Valladolid maçı yer alıyor. Futbolseverler maç hakkında detaylı bilgileri edinebilmek için araştırma yapıyor. Peki, Leganes - Valladolid maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

La Liga'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü sonrası futbola geri dönen La Liga bu akşam oldukça güzel maçlara sahne olacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Legales ile Real Valladolid karşı karşıya geliyor. Milli Futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giyidiği Real Valladolid kaybederek düşme hattına yakınlaşmak istemiyor.

LEGANES-VALLADOLID MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Leganes-Valladolid maçı bu akşam 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.



LEGANES-VALLADOLİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leganes: Cuéllar, Silva, Awaziem, Siovas, Rosales, Mesa, Pérez, Rodrigues, Rodríguez, Ruibal, Carrillo

Real Valladolid: Masip, García, Olivas, Salisu, Moyano, Villa, Alcaraz, Fernandez, Plano, Ünal, Guardiola

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER

Leganes, Real Valladolid ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında kalesinde gol görmedi (Bütün Turnuvalarda)

Leganes, Real Valladolid ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)

Real Valladolid, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde 2.5'ten az gol oldu (LaLiga)



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