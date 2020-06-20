20 Haziran 2020, Cumartesi
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Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Gecenin son maçında Atletico Madrid sahasında Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid'i ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için büyük bir mücadele veren Atletico Madrid'in hemen peşinde Getafe'nin olması İspanyol ekibin hata yapma şansını elinden alıyor. Valladolid'in deplasman karnesi de oldukça iyi. Maç öncesi tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da 29 hafta sonunda topladığı 49 puanla 4. sırada Atletico Madrid, 33 puanla 15. sırada yer alan Valladolid ile kozlarını paylaşıyor.
Geçtiğimiz hafta oynanan maçta Osasuna'ya tam 5 gol atarak 3 puanı kazanan Atletico Madrid, bu maçı da kayıpsız geçerek Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla devam etmek istiyor. Ev sahibi ekip, Valladolid ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanmayı başardı
ATLETICO MADRID-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Real Valladolid arasında oynanacak olan mücadele 23:00'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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