20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

'da heyecan devam ediyor. Gecenin son maçında sahasında 'ın takımı 'i ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için büyük bir mücadele veren Atletico Madrid'in hemen peşinde Getafe'nin olması İspanyol ekibin hata yapma şansını elinden alıyor. Valladolid'in deplasman karnesi de oldukça iyi. Maç öncesi tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da 29 hafta sonunda topladığı 49 puanla 4. sırada , 33 puanla 15. sırada yer alan Valladolid ile kozlarını paylaşıyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta Osasuna'ya tam 5 gol atarak 3 puanı kazanan Atletico Madrid, bu maçı da kayıpsız geçerek Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla devam etmek istiyor. Ev sahibi ekip, Valladolid ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanmayı başardı

ATLETICO MADRID-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile arasında oynanacak olan mücadele 23:00'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

Getafe-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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