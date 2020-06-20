Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Getafe sahasında Eibar'ı konuk ediyor. Getafe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi bulunuyor. Maça mutlak 3 puan için çıkacak olan Getafe, Atletico Madrid'in ardından 5. sırada yer alıyor. Eibar ise düşme potasına oldukça yakın ve kaybetmeye tahammülü yok. Peki, Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?