Werder Bremen gol oldu yağdı! Paderborn 1-5 Werder Bremen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Werder Bremen kritik bir 3 puan aldı.Paderborn deplasmanına çıkan Werder Bremen, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Paderborn deplasmanına çıkan Werder Bremen, rakip kaleye adeta gol oldu yağdı. Perdeyi açan futbolcu

Davy Klaassen oldu. Klaassen 20 ve 39. dakikalarda, Yuya Osako 34. Dakikada, Maximilian Eggestein 59. dakikada ve Niclas Füllkrug 90+2 topu ağlara gönderdi.

Parderborn'un tek golünü Abdelhamid Sabiri kaydetti. Bu sonuçla ligde kalma adına önemli bir galibiyete imza atan Werder Bremen 28 puanla 17. sırada yer aldı. Paderborn ise 20 puanla 18. sırada kaldı.

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