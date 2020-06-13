Barcelona transferde Orkun Kökçü'yü istiyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın, kariyerini Feyenoord'da sürdüren Türk yıldız Orkun Kökçü'yü transfer listesine dahil ettiği ifade edildi.

Arsenal ve Sevilla'nın ardından Orkun Kökçü için transfer yarışına Katalan devi Barcelona da dahil oldu. İspanyol basınından Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Barcelona, Feyenoord forması giyen Türk futbolcuyu yakından takip ediyor.

"ACELECİ OLMAYACAĞIM"

Orkun Kökçü ise adının son dönemlerde dev kulüplerle anılmasına ilişkin yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:

Kendimi çok iyi hissediyorum. İleride neler olacak görürüz. Önceliğim, gelecek sezon da en iyi performansımı göstermek. Ligler tekrar başladığı zaman hazır olmalıyım ve en iyi performansımı göstermeliyim. Benim için şu an sadece Feyenoord var. Sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Geleceğim için için aceleci olmayacağım. Babam ve menajerim, transferimle ilgileniyorlar. Ben kendimi bu konulardan izole ettim. Böylesi benim için daha iyi. Ne yazık ki, ben sadece bir futbolcuyum, menajer değil.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

2018 yazında profesyonel olan Orkun Kökçü, U17, U18 ve U19'da Hollanda için oynadıktan sonra Türkiye'den gelen teklifi kabul ederek U21'de ay yıldızlı formayı terletmişti. Orkun, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.

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