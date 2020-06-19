Sevilla 0-0 Barcelona l MAÇ SONUCU

Tekrar başlayan İngiltere Premier Lig dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn ile öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar bu gole 81'de Bruno Fernandes'in penaltısıyla karşılık verdi.