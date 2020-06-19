20 Haziran 2020, Cumartesi
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Sevilla 0-0 Barcelona l MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da Barcelona, Sevilla ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla kritik bir puan kaybı yaşayan lider Barcelona'nın maç eksiği bulunan Real Madrid ile puan farkı 3 oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. La Liga'daki beşinci beraberliğini alan Barcelona, 65 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla ise 52 puanla 3. sırada yer aldı.
Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (62), 21 Haziran'da deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. La Liga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.
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