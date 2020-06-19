20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 0-0 Barcelona l MAÇ SONUCU

Sevilla'dan Barça'ya çelme!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

İspanya 'da , Sevilla ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla kritik bir puan kaybı yaşayan lider Barcelona'nın maç eksiği bulunan ile puan farkı 3 oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 30. haftasında lider deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. La Liga'daki beşinci beraberliğini alan Barcelona, 65 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla ise 52 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligde, ikinci sırada olan (62), 21 Haziran'da deplasmanda ile karşılaşacak. La Liga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.

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