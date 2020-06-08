08 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kutlama 2021'de olur

Kutlama 2021'de olur
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, şampiyon olmaları halinde taraftarın da katılacağı kutlamaları gerekirse 2021 yılında yapabileceklerini söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, şampiyon olmaları halinde taraftarın da katılacağı kutlamaları gerekirse 2021 yılında yapabileceklerini söyledi. Alman teknik adam, "Gün gelecek her şey normale dönecek. İşte o zaman dilediğimiz gibi bir kutlama yapacağız. Gelecek yıl bile olsa biz caddelere çıkacağız ve şampiyonluğu kutlayacağız. Elimizde bir kupa ile otobüsün üzerinde şehre ineceğiz" dedi. Liverpool, 17 Haziran'da başlaşacak ligde, bitime 9 hafta kalan M. City'nin 25 puan önünde lider durumda.
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