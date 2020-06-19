20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

Tottenham ile ManU yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Tekrar başlayan İngiltere  dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden , Jose Mourinho'nun yönetimindeki 'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn ile öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar bu gole 81'de Bruno Fernandes'in penaltısıyla karşılık verdi.

İngiltere 'de sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ile , 30. haftada karşı karşıya geldi.

Heyecan fırtınasına sahne olan müthiş mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Kırmızı Şeytanlar, 81'de kazanılan penaltıda Bruno Fernandes'in ayağından bulduğu golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

5. sıradaki yerini koruyan Manchester United puanını 46'ya çıkarırken, 8. sıradaki Tottenham ise 42 puana ulaştı.

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