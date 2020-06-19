Tottenham 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU
Tekrar başlayan İngiltere Premier Lig dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn ile öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar bu gole 81'de Bruno Fernandes'in penaltısıyla karşılık verdi.
İngiltere Premier Lig'de sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ile Manchester United, 30. haftada karşı karşıya geldi.
Heyecan fırtınasına sahne olan müthiş mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda baskısını artıran Kırmızı Şeytanlar, 81'de kazanılan penaltıda Bruno Fernandes'in ayağından bulduğu golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.
5. sıradaki yerini koruyan Manchester United puanını 46'ya çıkarırken, 8. sıradaki Tottenham ise 42 puana ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı