14 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

İspanya 'da bu akşamın son maçı ile arasında oynanacak. Real Sociedad UEFA için mücadele ediyor. Osasuna'yı konuk edecek olan Sociedad'ın kaybetme lüksü yok. Peki, Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 28. haftasında , 'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip topladığı 46 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin rahat ekiplerinden Osasuna ise 34 puanla 11. sırada yer alıyor. Real Sociedad'da Sangalli; Osasuna'da ise Chimy Avila ile Garcia karşılaşmada forma giyemeyecek. La Liga'da Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atletico Madrid, Valencia, ve Granada bile için mücadele ediyor.

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Osasuna maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.

REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro, Monreal, Llorente, Elustondo, Zaldua, Zubeldia, Merino, Ødegaard, Oyarzabal, José, Portu

Osasuna: Martínez, Estupiñán, García, Hernández, Vidal, Lato, Sanjurjo, Brasanac, Torres, Gallego, Arnáiz

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Real Sociedad, son 4 iç sahadaki maçında kazandı (LaLiga)
Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)

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