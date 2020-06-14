Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da bu akşamın son maçı Real Sociedad ile Osasuna arasında oynanacak. Real Sociedad UEFA Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Osasuna'yı konuk edecek olan Sociedad'ın kaybetme lüksü yok. Peki, Real Sociedad-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 28. haftasında Real Sociedad, Osasuna'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip topladığı 46 puanla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin rahat ekiplerinden Osasuna ise 34 puanla 11. sırada yer alıyor. Real Sociedad'da Sangalli; Osasuna'da ise Chimy Avila ile Garcia karşılaşmada forma giyemeyecek. La Liga'da Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atletico Madrid, Valencia, ve Granada bile Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor.
REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Sociedad-Osasuna maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.
REAL SOCIEDAD-OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Sociedad: Remiro, Monreal, Llorente, Elustondo, Zaldua, Zubeldia, Merino, Ødegaard, Oyarzabal, José, Portu
Osasuna: Martínez, Estupiñán, García, Hernández, Vidal, Lato, Sanjurjo, Brasanac, Torres, Gallego, Arnáiz
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Real Sociedad, son 4 iç sahadaki maçında kazandı (LaLiga)
Real Sociedad, Osasuna ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
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