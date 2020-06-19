19 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Norwich City-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

'in 30. haftasında son sırada bulunan , sahasında 'ı ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçtan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen yeniden başladı. Ligde son sırada bulunan , oldukça kritik bir maça çıkacak. 'ı ağırlayacak olan Norwich City'de Sam Byram ve Onel Hernandez maçta görev yapamayacak. Norwich, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu

NORWICH CITY-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Southampton maçı 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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