İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında son sırada bulunan Norwich City, sahasında Southampton'ı ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçtan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İngiltere Premier Lig yeniden başladı. Ligde son sırada bulunan Norwich City, oldukça kritik bir maça çıkacak. Southampton'ı ağırlayacak olan Norwich City'de Sam Byram ve Onel Hernandez maçta görev yapamayacak. Norwich, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu

NORWICH CITY-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Southampton maçı 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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