Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oluyor. Barcelona kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Sevilla ise ligde 3. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için puan veya puanlar almak zorunda. Peki, Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona bu maç öncesinde 64 puanla zirvede yer alıyor. Barcelona, kazanarak şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için maça çıkacak. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona evinde 4-0'lık skorla kazanmıştı.
DEMBELE VE DE JONG BU AKŞAM YOK
Sevilla'da sakatlığı veya cezası olan herhangi bir oyuncu yok. Katalan ekipte Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie de Jong'un bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.
SEVILLA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, De Jong, Munir
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Messi, Braithwaite, Griezmann
SEVILLA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla-Barcelona maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı