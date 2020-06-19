La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oluyor. Barcelona kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Sevilla ise ligde 3. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için puan veya puanlar almak zorunda. Peki, Sevilla-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona bu maç öncesinde 64 puanla zirvede yer alıyor. Barcelona, kazanarak şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için maça çıkacak. Ev sahibi Sevilla ise 51 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona evinde 4-0'lık skorla kazanmıştı.

DEMBELE VE DE JONG BU AKŞAM YOK

Sevilla'da sakatlığı veya cezası olan herhangi bir oyuncu yok. Katalan ekipte Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie de Jong'un bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.

SEVILLA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Ocampos, De Jong, Munir

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Messi, Braithwaite, Griezmann

SEVILLA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Barcelona maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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