07 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Vagner Love ayrıldı

Vagner Love ayrıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Corinthians'ta forma giyen takımından ayrıldı. Corinthians Kulübü, Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Corinthians'ta forma giyen takımından ayrıldı. Corinthians Kulübü, Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli forvetin bir kulüpten gelen transfer teklifini kabul ettiği için karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi. Love, Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giymişti.
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