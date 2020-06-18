Chelsea dünyaca ünlü yıldız forvet Timo Werner'i transfer ettiğini duyurdu
RB Leipzig formasıyla gösterdiği muhteşem performansla dünya devlerini peşine takan Timo Werner, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer oldu. Werner'in ismi ağırlıklı olarak Liverpool ile anılıyordu.
Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Timo Werner, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile anlaştı. Uzun süredir konuşulan Timo Werner transferi resmen açıklandı. İngiltere Premier Lig devi Chelsea, 24 yaşındaki Alman forvet Werner'i kadrosuna kattığını açıkladı. Werner'in ismi ağırlıklı olarak Liverpool ile anılıyordu.
45 GOLE KATKI SAĞLADI
Timo Werner RB Leipzig formasıyla bu yıl, 43 maç'ta 32 gol, 13 asist'lik katkı yaptı.
BONSERVİSİ 53 MİLYON EURO
Alman basınının iddiasına göre Chelsea, Liverpool'un da peşinden koştuğu Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki forvet, haftalık 170 bin pound kazanacak.
CHELSEA AÇIKLADI
Chelsea, RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i transfer ettiğini açıkladı. Chelsea, Timo Werner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada Werner'in sözlerine yer verildi. Werner, "Bu muhteşem kulübe katıldığım için çok gururluyum. Önümüzdeki sezonu şimdiden iple çekiyorum. Birlikte güzel bir gelecek bizleri bekliyor..." ifadeleri yer aldı.
Blues fans, @TimoWerner has a message for you!— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020
(Thanks for the video, @RBLeipzig_EN! 👊) pic.twitter.com/DzbmbF83wq
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