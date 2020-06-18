18 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea dünyaca ünlü yıldız forvet Timo Werner'i transfer ettiğini duyurdu

Chelsea Timo Werner'i transfer ettiğini duyurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

RB Leipzig formasıyla gösterdiği muhteşem performansla dünya devlerini peşine takan , ekiplerinden 'ye oldu. Werner'in ismi ağırlıklı olarak ile anılıyordu.

Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan , ekiplerinden ile anlaştı. Uzun süredir konuşulan Timo Werner transferi resmen açıklandı. İngiltere Premier Lig devi Chelsea, 24 yaşındaki Alman forvet Werner'i kadrosuna kattığını açıkladı. Werner'in ismi ağırlıklı olarak ile anılıyordu.

45 GOLE KATKI SAĞLADI

Timo Werner RB Leipzig formasıyla bu yıl, 43 maç'ta 32 gol, 13 asist'lik katkı yaptı.

BONSERVİSİ 53 MİLYON EURO

Alman basınının iddiasına göre Chelsea, Liverpool'un da peşinden koştuğu Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki forvet, haftalık 170 bin pound kazanacak.

CHELSEA AÇIKLADI

Chelsea, RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i ettiğini açıkladı. Chelsea, Timo Werner ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada Werner'in sözlerine yer verildi. Werner, "Bu muhteşem kulübe katıldığım için çok gururluyum. Önümüzdeki sezonu şimdiden iple çekiyorum. Birlikte güzel bir gelecek bizleri bekliyor..." ifadeleri yer aldı.

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