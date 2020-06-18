18 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de bir kişide corona virüsü çıktı

Premier Lig'de Covid-19 vakası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen ve bu hafta oynanan karşılaşmalarla yeniden start alan İngiltere 'de bu hafta yapılan testlerde bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.

'den yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü uygulanan bin 541 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Protokoller gereği testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalıyor.

Premier Lig, koronavirüs nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından dün oynanan maçlarla başladı. Ligdeki oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

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