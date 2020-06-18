Rostov'un 6 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldü!
Rusya Ligi'nin tekrar başlamasına az bir süre kala, Rostov'da 6 futbolcuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. Takım karantinaya alınırken, Sotchi ile karşılaşacak Rostov'un as takımından yoksun sahaya çıkacak.
Rusya'da liglerin corona virüsü arası sonrası yeniden başlatılmasına saatler kala FK Rostov takımı 6 futbolcusunda Covid-19 görüldüğünü duyurdu. Bu haber üzerine tüm takım 2 hafta süreyle karantinaya alındı.
Rostov, yeniden başlayacak Rus Ligi'nin açılış günündeki iki maçtan birinde FK Sotchi ile karşı karşıya gelecek. Virüs testi pozitif çıkan oyuncular arasında Finlandiyalı Roman Eremenko ile Norveçli Mathias Normann'ın da olduğu bildirildi.
Öte yandan Rusya Birinci Ligi Başkanı Serguei Priadkine geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, takvimin sıkışmasından dolayı maçların ertelenme gibi bir durumunun olmayacağını ve sahaya çıkmayan ekiplere hükmen mağlubiyet gibi yaptırımların uygulanacağını söylemişti. Rostov'un B takımı ya da genç oyunculardan kurulu bir ekiple müsabakaya çıkması bekleniyor. (Fotomaç)
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