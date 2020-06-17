Son dakika: Açıkladılar! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı ne zaman çıkıyor ve ne kadar etkili?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılarak 8 milyondan fazla insana bulaşmış ve 435 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken aşı konusunda da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Peki, Covid-19 aşısı ne zaman çıkacak? Aşı ne kadar etkili ve aşının süresi ne kadar? Detaylar haberimizde...