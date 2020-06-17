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Son dakika: Açıkladılar! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı ne zaman çıkıyor ve ne kadar etkili?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılarak 8 milyondan fazla insana bulaşmış ve 435 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken aşı konusunda da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Peki, Covid-19 aşısı ne zaman çıkacak? Aşı ne kadar etkili ve aşının süresi ne kadar? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 10:36
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Son dakika: Açıkladılar! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı ne zaman çıkıyor ve ne kadar etkili?

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Hollanda ile anlaşma imzalayarak geliştirilecek Kovid-19 aşıları için çalışmalarına hızla devam eden İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Açıkladılar! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı ne zaman çıkıyor ve ne kadar etkili?

AŞI 1 YIL BOYUNCA KORUYACAK
Belçika merkezli medya kuruluşu Bel RTL'e konuşan Soriot, Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirilen ve insanlar üzerinde denemelerin başladığı aşı ile ilgili olarak, "Bizce bu aşı insanları bir yıl boyunca Kovid-19'dan uzak tutacak" dedi.

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Son dakika: Açıkladılar! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı ne zaman çıkıyor ve ne kadar etkili?

"EKİM AYI GİBİ DAĞITIMA BAŞLAYACAĞIZ"
"400 milyon doz potansiyel aşı üretmeyi planladıklarını açıklayan şirketin CEO'su, "Eğer her şey yolunda giderse Ağustos/Eylül gibi klinik testlerin sonuçlarını alacağız. Bununla paralel olarak da üretime başlayacağız."

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Son dakika: Açıkladılar! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı ne zaman çıkıyor ve ne kadar etkili?

"Eğer plan yolunda ilerlerse Ekim ayı gibi dağıtıma başlayacağız" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Açıkladılar! Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısı ne zaman çıkıyor ve ne kadar etkili?
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