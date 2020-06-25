Chelsea - Manchester City l CANLI
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyonu belirleyecek maçta Manchester City eğer puan kaybederse Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek. Bu zorlu karşılaşmayı A Spor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...
İngiltere Premier Lig'de belki de şampiyonluğun düğümünü çözecek maçta Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor.
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maç öncesi ikinci sıradaki Manchester City'nin 63, dördüncü basamaktaki Chelsea'nin ise 51 puanı bulunuyor.
Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Guardiola'nın öğrencileri, zorlu deplasmandan üç puanla dönemezse lider Liverpool bitime 7 hafta kala tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.
Sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Chelsea'nin de tek hedefi üç puan.
İlk 11'ler
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso; Kante, Mount, Barkley; Willian, Pedro, Giroud.
Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho, Mendy; İlkay, Rodrigo, De Bruyne; Mahrez, Bernardo, Sterling.
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