25 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Manchester City l CANLI

Chelsea - Manchester City l CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

'in 31. haftasında Chelsea ile karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyonu belirleyecek maçta Manchester City eğer puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Bu zorlu karşılaşmayı A Spor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

'de belki de şampiyonluğun düğümünü çözecek maçta Chelsea ile karşı karşıya geliyor.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maç öncesi ikinci sıradaki Manchester City'nin 63, dördüncü basamaktaki Chelsea'nin ise 51 puanı bulunuyor.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Guardiola'nın öğrencileri, zorlu deplasmandan üç puanla dönemezse lider bitime 7 hafta kala tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.

Sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Chelsea'nin de tek hedefi üç puan.


İlk 11'ler

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso; Kante, Mount, Barkley; Willian, Pedro, Giroud.

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho, Mendy; İlkay, Rodrigo, De Bruyne; Mahrez, Bernardo, Sterling.

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