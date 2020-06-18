18 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'nın 29. haftasında evinde 'ı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi hedefi olan Real Socieadad'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Deportivo Alaves'in de düşme hattına olan yakınlığı 3 puanı almak için mücadele etmesine sebep olacak. Peki, Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ardından 5. sırada yer alan , 'e konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için umutlarını koruyan Real Sociedad, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Salgın arası dönüşünü Espanyol deplasmanında 2-0 mağlup olarak yapan Alaves, as kalecisi Fernando Pacheco kırmızı kart görmesiyle kalecisinden bu maçta mahrum kaldı. Kalede Roberto Jimenez yer alacak.

GETAFE REAL SOCIEDAD'IN PEŞİNDE

Real Sociedad, 47 puanla 5. sırada, 1 maçı fazla ve aynı puandaki Getafe enselerinde! 4. Atletico Madrid'in 49, 3. Sevilla'nın ise 51 puanı var.

DEPORTIVO ALAVES-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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