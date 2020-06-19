19 Haziran 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Granada-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'da heyecan devam ediyor. Bu akşam 3 maç oynanacak. Bu maçlardan biri de Villarreal ile Granada arasında oynanacak. Granada, Villarreal'i konuk ediyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Villarreal-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında oynanacak olan Villarreal-granada maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Granada, UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Villarreal'i konuk ediyor. Villarreal son maçta Mallorca'yı 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Granada kazanırsa Villarreal'in üzerine çıkacak ve UEFA Avrupa Ligi yarışında avantaj kazanacak.
GRANADA-VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Granada-Villarreal maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı