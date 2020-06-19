19 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Granada-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Granada-Villarreal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

'da heyecan devam ediyor. Bu akşam 3 maç oynanacak. Bu maçlardan biri de ile arasında oynanacak. Granada, Villarreal'i konuk ediyor. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Villarreal-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. haftasında oynanacak olan - maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Granada, UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Villarreal'i konuk ediyor. Villarreal son maçta Mallorca'yı 1-0 ile geçerek konumunu sağlamlaştırdı. Granada kazanırsa Villarreal'in üzerine çıkacak ve UEFA Avrupa Ligi yarışında avantaj kazanacak.

GRANADA-VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Villarreal maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart 82. kanaldan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mallorca-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Mallorca-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
R. Madrid işi ikinci yarıda bitirdi R. Madrid işi ikinci yarıda bitirdi
Premier Lig'de Covid-19 vakası! Premier Lig'de Covid-19 vakası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör