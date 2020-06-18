18 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Madrid-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'nın 29. haftasında dev mücadele! Şampiyonluk yolundaki , evinde 'yı konuk ediyor. 'ın yıldızlarla dolu ekibi, ligin güçlü takımlarından Valencia'yı yenerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Peki, Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde 59 puanlı Real Madrid ikinci sırada yer alıyor. Sekizinci sıradaki Valencia'nın ise 43 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Luka Jovic, Lucas Vazquez ve Nacho Fernandez karşılaşmada forma giyemeyecek.

Valencia'da ise Ezequiel Garay ve Cristiano Piccini, sakatlıkları nedeniyle Real Madrid karşısında oynayamayacak.

REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

Valencia: Cillessen, Florenzi, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Soler, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Gomez

REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Valencia maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlancak.

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