La Liga'nın 29. haftasında dev mücadele! Şampiyonluk yolundaki Real Madrid, evinde Valencia'yı konuk ediyor. Zinedine Zidane'ın yıldızlarla dolu ekibi, ligin güçlü takımlarından Valencia'yı yenerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Peki, Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde 59 puanlı Real Madrid ikinci sırada yer alıyor. Sekizinci sıradaki Valencia'nın ise 43 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Luka Jovic, Lucas Vazquez ve Nacho Fernandez karşılaşmada forma giyemeyecek.

Valencia'da ise Ezequiel Garay ve Cristiano Piccini, sakatlıkları nedeniyle Real Madrid karşısında oynayamayacak.

REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

Valencia: Cillessen, Florenzi, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Soler, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Gomez

REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Valencia maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlancak.

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