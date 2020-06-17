18 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 4-2 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası Napoli'nin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 17.06.2020

 finalinde ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan maçta Napoli, Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 6. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

'nda ile dev finalde kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen finalde kupaya uzanan Napoli oldu. Korona virüs nedeniyle kupa talimatlarında değişiklik yapılırken, mücadelede uzatma anları oynanmadı ve golsüz eşitlikle geçilen normal sürenin ardından seri penaltı atışları kullanıldı. Penaltılarda Juventus'u 4-2'lik skorla geçen Napoli, tarihinde 6. kez bu kupanın sahibi oldu.

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, finalde 88. dakikada oyuna dahil olurken, 90+3. dakikada Makedon oyuncunun şutu direkten döndü.

İtalya Kupası finalinde penaltılarda Napoli'nin gollerini, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik kaydederken, Juventus'un sayıları ise Bonucci ve Ramsey'den geldi.



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