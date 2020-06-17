17 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke l MAÇ SONUCU

Schalke galibiyete hasret
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 Giriş Tarihi: 17.06.2020

Bundesliga'da 32. haftasında evinde 'yi ağırladı. Ev sahibi Eintracht Frankfurt Adre Silva ve David Abraham'ın golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonuçla konuk ekip Schalke'nin galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

Bundesliga'nın 32. haftasında ile karşılaştı. Frankfurt, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Frankfurt adına goller; 28. dakikada Andre Silva ve 50. dakikada David Abraham kaydetti. Schalke'nin tek golü ise; 59. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Bu sonuçla Eintrachtt Frankfurt, 41 puana yükselerek 9. sırada yer aldı. Frankfurt ekibi 33. haftada Köln deplasmanına gidecek.

Konuk ekip Schalke 04 ise; 39 puanla 10. sırada yer aldı. Schalke 33. haftada sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.

LİGDE 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Schalke 04, aldığı bu sonuçla beraber bir kez daha kazanamadı. Kötü formu ile dikkat çeken Schalke, üst üste 14. maçında da galibiyet alamadı.

TÜRKLER SAHNE ALDI

Schalke 04'te Milli oyuncularımız ve karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.

Ahmed Kutucu maçın 57. dakikasında yerini Michael Gregoritsch'e bıraktı. Ozan Kabak ise, mücadelenin tamamında sahada kaldı.

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