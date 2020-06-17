Luis Nani açıkladı! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, milli takımdan yakın arkadaşı ve dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız Ronaldo'nun MLS'e gideceğini duyurdu.

Luis Nani, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve bir dönem Manchester United'da beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo'nun MLS'e transfer olacağını iddia etti.

Nani ve Ronaldo, birlikte iki Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi ve bir Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu yaşadı.

"MLS'E GİTME İHTİMALİ VAR"

Nani yaptığı açıklamada; "Ronaldo, birkaç yıl önce kariyerini Amerika'da sonlandırmak istediğini söyledi. Yüzde 100'lük bir ihtimal değil ama MLS'e gelme ihtimali var." dedi.

Ronaldo, 2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer oldu. İtalyan devi, Portekizli süper yıldız için 100 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

"HARİKA BİR ÜLKEDEYİZ"

MLS hakkında da açıklamalarda bulunan Nani; "Bence bu ligde bütün koşullara sahibiz. Harika bir ülkedeyiz ve etrafımızda her şey var. Her şey biraz daha iyi olmakla ilgili." dedi.

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