18 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

İtalya Kupası Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...

İtalya Kupası finalinde Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan maçta Napoli, Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 6. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 00:46
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İtalya Kupası Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...

Corona virüsü arası sonrası futbola yeniden dönen İtalya'da kupa finalinde Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi.

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İtalya Kupası Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde normal süre 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, Napoli penaltı atışları sonrası 4-2 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı.

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İtalya Kupası Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...

Kupası 6'ncı kez müzesine götüren Napolili oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşarken, Juventuslu oyuncularda ise üzüntü hakimdi.

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İtalya Kupası Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...

İŞTE MAÇTAN KARELER...

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İtalya Kupası Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...
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