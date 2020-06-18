İtalya Kupası Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...

İtalya Kupası finalinde Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan maçta Napoli, Juventus'u penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 6. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.