Manchester City 3-0 Arsenal l MAÇ SONUCU
Premier Lig'de 29. hafta maçında Manchester City evinde Arsenal'i ağırladı. Ev sahibi City, Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal'i 3-0 mağlup etti.
Premier Lig'de 29. hafta maçında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Arsenal'da sakatlanan Granit Xhaka, 8. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı. Maçın 25. dakikasında ise Pablo Mari sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Premier Lig'de 29. hafta maçında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Arsenal'da sakatlanan Granit Xhaka, 8. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı. Maçın 25. dakikasında ise Pablo Mari sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Mari'nin yerine oyuna giren David Luiz'in hatası sonucunda Raheem Sterling ile 45. dakikada öne geçen Manchester City, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Arsenal'de David Luiz, 49. dakikada rakibine yaptığı faulle kırmızı kart gördü ve Manchester City penaltı kazandı.
Kevin de Bruyne ile penaltıyı gole çeviren Manchester City, farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 90. dakikada Foden söyledi ve Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti.
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